Jovem de 19 anos vende virgindade por R$ 9,6 milhões

Modelo identifcada como Giselle diz que pagará a faculdade, comprará uma casa e quer viajar

Uma norte-americana de 19 anos vendeu a virgindade por 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 9,6 milhões). A modelo, identificada apenas como Giselle, fechou a transação por meio de um site de leilões alemão. O ganhador do “prêmio” foi um empresário de Abu Dhabi.

Conforme o jornal Daily Mail, o valor da venda foi uma surpresa até para a modelo: “Eu nunca imaginei que o lance chegaria tão alto. É um sonho que se tornou realidade”, revelou. A modelo usará o dinheiro, segundo o jornal, para “pagar a faculdade, comprar uma casa e viajar”.

Giselle também respondeu às críticas que recebeu: “Sou eu que decido se quero perder a virgindade com alguém que eu não amo. O fato de mulheres poderem fazer o que quiserem com seus corpos e terem a coragem de viver suas sexualidades livres de críticas é uma forma de emancipação”, defendeu.

Um funcionário de comunicação do site, que preferiu não se identificar, contou ao Daily Mail que tais leilões são comuns. “Executivos do mundo inteiro fizeram apostas”, contou. De acordo com ele, o segundo maior lance foi dado por um ator de Hollywood.