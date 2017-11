Ifac abre processo seletivo com mais de mil vagas para cursos em três cidades do Acre

O Instituto Federal do Acre (Ifac) lançou, na segunda-feira (13), o edital de processo seletivo para mais de mil vagas em cursos técnicos oferecidos em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Xapuri. Destas, 655 cadeiras são para os cursos integrados ao Ensino Médio e 360 para cursos técnicos.

As vagas são para informática para internet, redes de computadores e edificações, biotecnologia, agropecuária, meio ambiente, informática, técnico em florestas, técnico em agricultura, técnico em administração, finanças, segurança no trabalho, administração, libras, serviços jurídicos, agroecologia, recursos pesqueiros e zootecnia.

As inscrições iniciam no dia 4 de dezembro e vão ser feitas pela internet ou nos campi da instituição. Um formulário no site do Ifac vai ser disponibilizado a partir desta data.