FALTOU DINHEIRO: Comerciante é preso após agredir e expulsar cliente

O comerciante Carlos P. A., 28, foi preso na tarde desta quinta-feira (16) após agredir e expulsar um cliente de 17 anos de um estabelecimento no bairro Escolade Polícia, zona Leste de Porto Velho. A vítima não tinha dinheiro para pagar por todas as mercadorias.

Conforme o boletim de ocorrência, o adolescente foi até o estabelecimento comercial, escolheu várias mercadorias, rompeu o lacre de uma sandália e começou a usá-la. O menor pagou somente os outros produtos e ao ser indagado pelo comerciante sobre a sandália no valor de R$ 30,00, afirmou que tinha somente R$ 20,00. Como o objeto já estava nos pés do menor, Carlos ficou enfurecido, tomou as mercadorias, devolveu o dinheiro e desferiu um golpe com a própria sandália no rosto do adolescente.

Em seguida, Carlos expulsou o menor do local com chutes nas nádegas. A PM foi acionada e o comerciante acabou preso ao confirmar os fatos. Ele foi levado para a Central de Flagrantes.