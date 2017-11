Empresário morre em acidente de trânsitona BR 364

O acidente que ceifou a vida do empresário Cleudenir Bonamigo, proprietário da empresa Atacadão de Madeiras Rio Branco, ocorreu na noite festa quarta-feira ( 15), por volta das 19h, no trecho próximo a entrada do município de Acrelândia.

De acordo com informações o empresário dirigia uma caminhonete modelo Hilux e supostamente ao tentar desviar de um buraco teria perdido o controle do veículo que capotou saindo da pista caindo em uma ribanceira.

Segundo informações Bonamigo teve morte instantânea e, além, dele que conduzia a caminhonete estavam outras duas pessoas que ficaram gravemente feridas e foram socorridas pelo SAMU da cidade de Acrelândia e posteriormente transferidas para o Pronto Socorro de Rio Branco, onde deram entrada em estado grave, mas não tiveram seus nomes divulgados.

