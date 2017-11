Crianças fazem longa fila para ver chegada do Papai Noel em shopping de Rio Branco

Ao som de canções natalinas tocadas pela banda de música da Polícia Militar (PM) o Papai Noel chegou na tarde desta quarta-feira (15), no Via Verde Shopping, em Rio Branco. Ansiosas, as crianças fizeram uma longa fila para pver o bom velhinho, que chegou acompanhado da Mamãe Noel e sua equipe para ouvir os pedidos dos que tiveram bom comportamento durante o ano.

O local já está tdo enfeitado com as decorações natalinas. Aos que forem ver o bom velhinho, podem aproveitar para tirar fotos.

O Papai Noel vai ficar no shopping até o dia 25 de dezembro. Para conversar com o bom velhinho, basta levar uma moeda, que servirá para comprar kits para doação a famílias carentes no Natal.