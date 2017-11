Colisão frontal entre veículos deixa dois mortos e um ferido

O acidente que culminou com duas mortes e uma pessoa ferida aconteceu por volta das 18h30 desta quarta-feira (15), na altura do quilômetro 31 da estrada Transacreana envolvendo uma caminhonete modelo Hilux, dirigida pelo único sobrevivente da tragédia.

De acordo com informações o motorista da caminhonete identificado por Jair Mangoli da Silva, de 62 anos sobrevivente trafegava sentido estrada/ Rio Branco, quando não se sabe ainda os motivos colidiu frontalmente com o veiculo Fiat Uno, conduzido por Francisco Júnior de Queiroz Pereira, de 45 anos que estaria acompanhado de outro homem que não portava documentos e ambos morreram no local do acidente presos as ferragens do carro.

De acordo com informações a violência do impacto foi tamanha que a lateral do carro Fiat partiu ficando presa a caminhonete.

O motorista da caminhonete foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde segundo os paramédicos do SAMU o estado de saúde dele é estável.

Os corpos das duas vítimas fatais goram retirados das ferragens do carro por equipes do Corpo de Bombeiros Militar.

A causa do acidente já começaram a ser investigadas por peritos do Instituto Médico Legal – IML e Polícia Civil.

Relacionado