Canal do Estado Islâmico ameaça atacar Vaticano no Natal

Com derrotas militares, grupo quer mobilizar jihadistas na Europa

Um pôster divulgado nesta semana pela Wafa’ Media Foundation, órgão de propaganda próximo ao Estado Islâmico (EI), convoca jihadistas a realizarem atentados no Vaticano durante o Natal.

Reproduzida pelo portal “Site”, que monitora a ação de extremistas na internet, a imagem mostra uma pessoa dentro de um automóvel em direção à praça São Pedro, local das homilias do papa Francisco. A legenda fala em “sangue natalino”.

Essa não é a primeira vez que o EI ameaça atacar o Vaticano, coração do catolicismo e, segundo o grupo terrorista, terra dos “cruzados”. Em um vídeo divulgado em agosto passado, uma célula do Estado Islâmico nas Filipinas ameaçou o Pontífice e disse que “chegará a Roma”.

Além disso, em novembro de 2015, pouco depois dos atentados em Paris, o EI já havia usado sua revista digital, a “Dabiq”, para prometer que hastearia sua bandeira preta no Vaticano. Recentemente, o chefe da Guarda Suíça, corpo militar responsável pela segurança do Papa, afirmou que “pode ser apenas uma questão de tempo para que um ataque ocorra em Roma”.

“Para o Isis [como o grupo também é conhecido], o Vaticano é um símbolo do Ocidente ‘cruzado’. Quando líderes do Isis, como [Abu Bakr al] Baghdadi e o porta-voz [Abu Mohammed al] Adnani fazem ameaças como ‘Estamos chegando em Roma’, é normalmente uma referência implícita ao Vaticano. Assim, para o Isis, ameaçar Roma é ameaçar o cristianismo e o Ocidente”, escreveu a diretora do “Site”, Rita Katz, em seu perfil no Twitter.

O grupo vem sofrendo recorrentes derrotas militares no Iraque e na Síria, mas seu poder de propaganda continua grande, assim como sua capacidade de influenciar elementos radicalizados nos países da Europa. Com informações da Ansa.