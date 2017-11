Câmara aprova projeto de lei que autoriza venda de veículos municipais em Cruzeiro do Sul

Leilão fortalece a frota municipal e certame só será realizado com aval do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Um projeto de lei, que autoriza a venda de máquinas e veículos sucateados foi aprovado nesta terça-feira (14) na Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul. De acordo com o projeto, o dinheiro do leilão será usado para a compra de peças para recuperar outros carros que estão na garagem.

Romário Tavares, presidente da Casa, disse que Legislativo cumpriu seu papel porque os veículos não estão mais em condições de uso.

“O projeto de lei prevê o leilão de veículos e máquinas inservíveis ao serviço público que estão se deteriorando. É mais barato ao município comprar um bem novo do que tentar recuperar a maioria deles. Uma comissão fez um levantamento e definiu os bens a serem leiloados”, disse.

Joel Queiroz, Secretário de Obras, disse que o leilão fortalece a frota municipal e que o certame só será realizado com aval do Tribunal de Contas do estado (TCE).

“Ainda não definimos a data de realização. Não estamos vendendo por vender. Vamos dar entrada no sistema do Tribunal de Contas que dará um parecer favorável ou contrário ao leilão. Só depois publicaremos no Diário Oficial”, explica.

Ele destaca ainda que as frotas não devem ser reduzidas com a medida e garante a melhora na qualidade dos veículos.

“O objetivo do leilão é recuperar alguns equipamentos que estão quebrados. Temos vários parados há mais de um ano e não conseguimos recursos para fazer a recuperação. Então, vamos vender parte destes bens que estão sucateados para comprar peças para recuperar outros”, garante.

Ao todo, serão 26 lotes compostos de máquinas pesadas. Os veículos já estão separados à espera do leilão.