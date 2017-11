TRAGÉDIA: Grave acidente na BR-364 mata um e deixa cinco feridos

Uma colisão frontal envolvendo o Táxi modelo Gran Siena da cidade de Jaru, conduzido pelo taxista Jonas Martins dos Santos de 46 anos, com passageiros de Ouro Preto, Jaru Ji-Paraná, e de Machadinho do Oeste, e um Chevrolet Cruze que era dirigido por um médico – que seria o urologista Hélio Nunes, que trabalha no hospital Mater Dei em Ouro Preto e Center Clínica- ceifou a vida de um mototaxista identificado por Ailton Ribeiro Sobral ,conhecido Negão do Moto Táxi, de Ji-Paraná e deixou cinco pessoas feridas, duas delas em estado grave.

No táxi, que seguia de Ji-Paraná com destino a Jaru, além do mototaxista que morreu e o motorista Jonas estavam Márcio Pereira de Andrade, 36 anos, carreteiro que mora em Ouro Preto do Oeste, no Jardim Aeroporto; Érica Maia de Oliveira, 20 anos, que mora em Machadinho do Oeste e Tiago Almeida Lima, de Jaru, que é motorista.

Todos os envolvidos no acidente, a exceção do médico, foram trazidos pela equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Dra. Laura Maria Carvalho Braga e segundo a equipe médica que recebeu os acidentados os casos mais graves e que carecem de cuidados é o de Érica de Machadinho, do carreteiro Márcio de Ouro Preto, o quadro do taxista Jonas e de Tiago de Jaru também inspiram cuidados, mas só após eles serem encaminhados para o Euro de Cacoal e fizerem exames mais complexos haverá um diagnóstico mais preciso.

A médica Thatyane Azevedo e os médicos André Pacheco e Julio C. H. Cuellar conduziram o trabalho da equipe para atender todos os feridos, e o diretor do HM Boby Charlton Gois Gil também permanece na unidade hospitalar para acionar o transporte dos pacientes para o Euro de Cacoal. “Colocamos as duas ambulâncias do plantão, veio uma de Jaru e estamos localizando um quarto veículo para transferir todos os pacientes”, disse o diretor à reportagem.

A reportagem do Correio Central apurou que a vítima fatal, estava viajando no táxi com destino a Jaru. A PRF esteve no local, vários áudios de grupos de WhatsApp descrevem o acidente e apontam culpado, mas as circunstâncias do acidente não foram divulgadas.