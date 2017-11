Temer anula indicação de tucano para posto de vice-líder na Câmara

Rocha já vinha fazendo oposição ao Planalto e votou a favor do prosseguimento das duas denúncias de Temer

O presidente Michel Temer destituiu o deputado federal Rocha (PSDB-AC) da função de vice-líder do Governo na Câmara dos Deputados. Em mensagem publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 14, Temer pede à Casa que torne a indicação do parlamentar para o posto sem efeito.

O governo tem 15 vice-líderes na Câmara e Rocha era o único tucano na lista. Ele já vinha fazendo oposição ao Planalto e votou a favor do prosseguimento das duas denúncias da Procuradoria-Geral da República contra o presidente.

A saída do deputado do Acre ocorre um dia depois de o também tucano Bruno Araújo pedir para deixar o comando do Ministério da Cidades, alegando que não contava mais com o apoio de seu partido para continuar à frente da pasta. (AE)