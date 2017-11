Sesc abre inscrições para estagiários de nove cursos em Rio Branco

Vagas são para cadastro de reserva, mas de imediato 50 alunos devem ser chamados. Inscrições começam nesta segunda-feira (13).

Os interessados em estagiar no Serviço Social do Comércio (Sesc) têm até 5 de janeiro do próximo ano para se cadastrarem no Programa Especial de Bolsa Estágio.

As vagas de cadastros contemplam nove cursos: pedagogia, história, odontologia, música, serviço social, educação física, enfermagem, artes cênicas e nutrição.

Os candidatos trabalharão na unidade do Sesc em Rio Branco. Podem participar da seleção alunos de instituição conveniadas ao Sesc. A bolsa é de R$ 796, incluindo o vale transporte.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas a partir desta segunda-feira (13) até 5 de janeiro 2018 no horário das 8h às 11h30 e das 14h30 às 17h30 no Sesc do Bosque.

Em entrevista ao Jornal do Acre 1ª edição desta segunda, a assistente administrativa do Sesc, Cristina Rocha, disse que, apesar das vagas serem para o cadastro de reserva, alguns candidatos devem ser chamados de imediato.

“Todas as vagas são cadastros de reserva, mas de imediado o Sesc sempre chama em torno de 50 candidatos. Os municípios mais próximos de Rio Branco também pode participar do processo seletivo”, explicou.

Os estágios são de 20 horas semanais distribuídas em 4 horas no decorrer da semana. A inscrição é feita presencialmente no Sesc Bosque. O edital completo pode ser acessado no site da instituição.