Pedreiro é achado morto por sobrinho dentro de apartamento em bairro de Rio Branco

O pedreiro Carlos Roberto da Silva Cardoso, de 40 anos, foi achado morto pelo sobrinho dele na manhã desta quarta-feira (15). O corpo da vítima estava em um apartamento no bairro Wilson Ribeiro, em Rio Branco. A Polícia Militar (PM-AC) foi acionada e encontrou a vítima com um tiro no abdômen e marcas de disparos na casa.

Ainda segundo a PM-AC, o corpo teria sido encontrado por um sobrinho, que é o proprietário do apartamento. O jovem chamou por Silva na porta, mas não foi atendido. Ele decidiu entrar no local e encontrou o corpo do tio no chão.