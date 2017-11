Homem confessa ter matado jornalista a padradas: ‘ex-amante’

Mateus William Oliveira Alecrim Dourado de Araújo, de 32 anos, confessou o crime em depoimento aos agentes

Foi preso na última terça-feira (14) o suspeito da morte da jornalista Daniela Bispo dos Santos, cujo corpo havia sido encontrado no dia anterior em um prédio em Salvador. Mateus William Oliveira Alecrim Dourado de Araújo, de 32 anos, confessou o crime em depoimento aos agentes.

Segundo informações do jornal Metro 1, o homem contou polícia que mantinha um caso com a vítima desde 2013, mas que recentemente ela estaria exigindo que ele terminasse com a noiva.

A delegada titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), Milena Calmon, informou que o suspeito utilizou um pedaço de paralelepípedo para atingir a vítima. Matheus William teria contado no depoimento que marcou um encontro com a jornalista no sexto andar do mesmo prédio em que ela trabalhava como atendente de call center, o Edifício Catabas Empresarial. No meio de uma briga, ele apedrejou a mulher até a morte. O corpo teria rolado pelas escadas e parado no quinto andar.

Após fugir do local, o homem trocou duas vezes de camisa para despistar a polícia, mas acabou sendo identificado por uma amiga de Daniela Bispo nas câmeras de segurança do prédio. Ele está preso desde a tarde da terça-feira e foi autuado em flagrante por homicído qualificado. A audiência de custódia acontece nesta quarta-feira (15).