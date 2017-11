FÚRIA: Suspeito espanca namorada, cunhado e tenta agredir PM

Em Rondonia

A lesão corporal praticada contra uma jovem de 20 anos e um adolescente de 14, aconteceu na madrugada desta quarta-feira (15), em uma residência, que fica localizada no bairro Cidade do Logo, região Sul da capital rondoniense. Moisés J. S. (29) foi preso em flagrantes e ainda tentou agredir um dos policiais no momento da prisão.

Consta em boletim de ocorrência, que o suspeito chegou a residência da namorada demonstrando estar altamente embriagado. Ele pediu para dormir na casa, alegando que tinha caído várias vezes e estava com os joelhos lesionados. Todavia, após entrar no imóvel, Moisés iniciou uma série de insultos contra a jovem.

Não contente, ele desferiu socos no rosto dela, a puxou pelos braços e empurrou ao chão. Transtornado, o suspeito arremessou um banco de madeira contra a namorada e destruiu um notebook dela. O irmão da jovem tentou impedir e também foi agredido com socos no rosto. Outros familiares das vítimas intervieram e expulsaram Moisés da casa.

Uma equipe da PM foi chamada e encontrou o suspeito deitado em frente à residência. Ele se levantou e tentou agredir um dos componentes da guarnição, momento em que se desequilibrou, caiu ao chão e sofreu lesões nos lábios.

Já na Central de Flagrantes, Moisés ameaçou o cunhado, afirmando que sabe que a vítima fica sozinha em casa e o irmão que é policial civil resolveria tudo isso para ele.