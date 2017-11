EMBOSCADA: Homicida é executado a tiros e comparsa preso por tráfico

Em Rondonia

O homicídio aconteceu na noite desta terça-feira (14) na Rua Epitácio Pessoa, próximo à Avenida Alexandre Guimarães, bairro Socialista, zona Leste de Porto Velho. O jovem Cledson Conceição da Silva (23), foi executado com diversos tiros.

O suspeito do crime, identificado como Gabriel Cristóvão, fugiu. Um outro jovem, Cleísson C. A. (21), acabou preso por tráfico de entorpecente ao retornar à cena do crime. Com ele foram encontradas mais de 20 porções de droga. De acordo com relatos obtidos junto a polícia, Cledson foi ao endereço conduzindo uma motocicleta, com o suspeito de tráfico na garupa. Ao chegar no local, Gabriel o surpreendeu com cerca de 8 tiros e fugiu levando o veículo.

O suspeito de tráfico, Cleísson teria evadido-se a pé no momento dos tiros. Porém, com a chegada da PM, ele retornou ao local muito assustado, dizendo que queria reconhecer a vítima. Os militares desconfiaram e realizaram a abordagem. Na busca pessoal foram encontradas 26 porções de maconha e outras de cocaína nas vestes dele, que recebeu voz de prisão de imediato. Acredita-se que Cledson foi vítima de uma emboscada – teria sido atraído ao local para ser morto. O jovem possuía passagens pelo sistema prisional, inclusive pela prática de um homicídio. Após o término da Perícia Técnica, o corpo foi removido ao IML.