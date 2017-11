DEPASA em Sena não terá mais dificuldades na captação de água

O Rio Yaco que banha o Município de Sena Madureira começou a apresentar está semana um volume de águas bem maior,

O Rio Yaco que banha o Município de Sena Madureira começou apresentar esta semana um volume de águas bem maior, com isso irá facilitar a capitação de água por parte do DEPASA, responsável pelo o fornecimento de água tratada as famílias do município. Vale salienta também que dias atrás o DEPASA vinha enfrentando dificuldades para abastecer seus reservatórios, em decorrência da seca do rio.

No inicio da manhã desta segunda-feira (14) o Rio vem apresentando um volume de água bem maior, que afasta de vez a possibilidade de racionamento, ou seja, a água vai chegar em maior quantidade e mais forte nas torneiras da comunidade.

Nossa reportagem entrou em contanto com o responsável pelo DEPASA, Barnã Alves, e ele afirmou que todos os problemas causados em decorrência do forte verão estão sendo solucionados, para não prejudicar o abastecimento em todos os bairros da cidade.

Embora tenha que ser feito ainda alguns ajustes de imediato.