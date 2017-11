Como aproveitar as promoções da Black Friday 2017

Cerca de 87% dos consumidores brasileiros desejam comprar um produto na Black Friday 2017, de acordo com o levantamento do Ibope Inteligência em conjunto com o Google. A intenção de compra é menor que no ano passado, quando 89% dos respondentes diziam pretender comprar algo na data.

O gasto médio nas promoções black friday é estimado em R$ 1.071,00, valor 2% inferior ao R$ 1.095,00 do ano passado. Eletrônicos e eletrodomésticos ainda lideram o ranking dos produtos preferidos: 65% das pessoas pretendem comprar algum tipo de produto dessas categorias no dia 24 de novembro. Roupas e calçados aparecem em segundo lugar, mencionados por 47% dos entrevistados. Na categoria de eletrônicos, os celulares seguem sendo os mais cobiçados. Aparecem nas intenções de 37% dos consumidores. Cresceu, no entanto, a intenção de compra de televisores, ocupando o segundo produto de maior intenção de compra na categoria de eletrônicos, com 25% das intenções.

Para aproveitar a black friday é preciso planejamento. A primeira dica é começar a acompanhar preços de alguns produtos de maior interesse, como eletrodomésticos e eletroeletrônicos, e anotar os valores antes das ofertas. Fique atento aos sites, compre apenas nos mais conhecidos e nunca pelas redes sociais, na maioria das vezes, os links publicados são fraudulentos.

Ao acessar um site de compras, verifique se há informações como endereço, telefone e CNPJ, que ajudam a comprovar a idoneidade daquele site. Desde o início de novembro o Procon monitora as páginas eletrônicas com produtos atraentes, já que diversos sites dão descontos em produtos desde o início do mês. Em caso de dúvidas, consulte o órgão antes da compra.