Com dicas domésticas e vídeos humorados, jovem atinge quase 10 mil seguidores: ‘blogueira do povo’

Jéssica então se apegou ao título de blogueira do povo. Por ser de família humilde e ter um dia a dia comum, ela chegou a duvidar que se tornaria uma “digital influencer”. Mas, suas dicas e originalidade caíram no gosto de quem a acompanha.

“Eu sou aquela blogueira do povo mesmo, porque é o que tenho. É minha realidade. Não sou a blogueira do ‘look do dia’, porque eu não tenho roupa para isso. Como vou ser blogueira de ‘look do dia’, se tenho só um vestido, três calças e quatro blusas? Eu via muito isso aí e até me questionei se eu poderia ser blogueira, sendo que não tenho roupa e não sou trabalhada na maquiagem”, conta bem-humorada.