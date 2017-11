Astrônomos anunciam o momento em que o astro rei desaparecerá do Sistema Solar. Ao revelar o cenário apocalíptico, também deram uma boa notícia

Ainda resta um longo caminho, mas cientistas já predisseram em que momento o Sol se converterá em um gigante vermelho que consumirá a maioria dos planetas do sistema solar.

Apesar de termos uns 5.000 milhões de anos ainda pela frente, astrônomos conseguiram detalhar como brilhará o astro no momento em questão, que também causará estragos radioativos e gravitacionais em corpos celestes exteriores. Com informações do Sputnik