Veja o que abre e o que fecha em Rio Branco nesse feriado prolongado

No caso do governo, o decreto nº 7.848 é válido para todos os setores da administração pública estadual e secretarias. No caso da prefeitura, o documento é válido para toda a municipalidade, exceto para os serviços essenciais.

A prefeitura informou que na quinta (16), mesmo com o ponto facultativo, todas as unidades de saúde municipais vão funcionar com horário normal. Já na sexta (17), feriado do Tratado de Petrópolis, funcionam apenas as Unidades de Referência em Atenção Primária (URAPs) no horário das 7h às 13h, que não vão abrirã no sábado (18). O Centro de Integrado de Operação de Segurança Pública (Ciosp) e as delegacias funcionam normalmente no feriado.