URGENTE: Marido mata mulher estrangulada na capital

Uma mulher identificada como Solange Brandão Silva (20), foi morta estrangulada pelo marido. O corpo dela foi encontrado nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (14) na residência onde morava aos fundos de uma borracharia na Avenida Calama, próximo à Rua Daniela, bairro Igarapé, em Porto Velho. O suspeito, Charles M. V. (37), fugiu levando o filho do casal, de 2 anos.

De acordo informações colhidas no local, a mulher não era vista desde ontem e hoje, funcionários da borracharia observaram o suspeito saindo da residência tranquilamente, levando uma mala e o filho. Desconfiadas, as testemunhas avisaram a irmã da vítima. A porta do quarto foi arrombada e a jovem encontrada morta estrangulada com um barbante. De acordo com familiares de Solange, o homem era usuário de entorpecentes e frequentemente o casal era visto discutindo. A vítima chegou a inclusive ir embora da cidade e quando retornou lutava para tirar o marido do vícios das drogas.

Após os trabalhos da Perícia Técnica, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). Agentes da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) tentam localizar e prender o suspeito.