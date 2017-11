Segundo dia de prova do Enem no Acre tem 34% de faltosos, diz Inep

Inep informou que a taxa de abstenção do segundo dia deve ser tratada como preliminar, podendo mudar após a apuração final das folhas de presença.

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Acre teve 34% de faltosos. No primeiro dia, foram 30% dos 54.382 inscritos que não compareceram aos locais de prova. Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

No Acre, o Enem foi aplicado nas cidades de Acrelândia, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo Plácidom de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.

No domingo (12) foram aplicadas questões de matemática e ciências da natureza. Em todo o Brasil, do total de 6.731.344 inscritos para o Enem 2017, 68% compareceram. A abstenção foi de 32% neste segundo domingo e de 29,8%, no primeiro.

O Inep informou ainda que a taxa de abstenção do segundo dia deve ser tratada como dado preliminar, podendo mudar após a apuração final das folhas de presença.

Justificativa

A ausência em 2017 terá impacto em edições futuras do Enem. Os participantes que tiveram isenção do pagamento da taxa de inscrição este ano e não compareceram para as provas precisam justificar a ausência com um documento oficial.

A justificativa será realizada no período de inscrições de 2018. Quem não tiver justificativa para a ausência e se enquadrar nos critérios de isenção não terá direito ao benefício no futuro. A exceção são os concluintes do Ensino Médio na rede pública, automaticamente isentos.

A regra, anunciada no início de 2017, juntamente às outras mudanças do Enem, é uma das medidas do Ministério da Educação (MEC) e do Inep para reduzir o prejuízo aos cofres públicos com a ausência de participantes.

Reaplicação

Pelo menos 3.581 pessoas farão a reaplicação do Enem, nos dias 12 e 13 de dezembro, quando as provas também serão aplicadas para as pessoas privadas de liberdade (PPL). O grau de dificuldade da prova é equivalente.

São 3.570 casos de participantes afetados pela interrupção de energia em seus locais de prova, no domingo passado, 5, em Teresina (PI), Olinda (PE) e Uruaçu (GO).

Os outros 11 casos foram decisões judiciais para aplicação em classe hospitalar, ou decisões da Comissão de Demandas do Inep para atender participantes que tiveram problemas com identificação ou por não terem solicitado os recursos que necessitavam para fazer a prova.

É a primeira vez que as duas áreas são aplicadas no mesmo dia. A nova divisão organiza a demanda cognitiva do participante de maneira mais inteligente e integrada. Neste domingo, os participantes tiveram 4 horas e 30 minutos para resolver 90 questões objetivas. Participantes com direito a tempo adicional e os surdos e deficientes que escolheram o recurso de Videoprova Traduzida em Língua Brasileira de Sinais (Libras) tiveram uma e duas horas a mais, respectivamente, para encerrar o Exame.