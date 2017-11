Reforma em rampa dificuldade descarga de mercadorias em Cruzeiro do Sul

Obras iniciaram em outubro e devem ser finalizadas na primeira quinzena de dezembro. Governo desembolsou mais de meio milhão.

O Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) iniciou as obras da rampa do porto de Cruzeiro do Sul ainda em outubro. A recuperação do local demorou para ser iniciada e agora causa alguns problemas para as embarcações que fazem a carga e descarga de mercadorias.

Carlos Alberto de Oliveira, encarregado por duas embarcações com 2 mil toneladas de brita e cimento, reclama da situação e pede celeridade na conclusão da reforma do porto que deve ser entregue até a primeira quinzena de dezembro.

“Essa reforma na rampa era para ter sido feita no verão, quando as embarcações não conseguem chegar aqui devido ao nível do rio. Quando chove não tem como os caminhões descerem até o porto devido à lama. Tem dia que ficamos o dia parado. Precisamos de uma máquina pesada o tempo todo para apoiar e ajudar a arrumar o porto”, reclama.

Oliveira diz ainda que a demora acaba dando prejuízo de tempo e dinheiro. Para tentar amenizar a demora, nos que chove, eles trabalham até altas horas da noite.

“Trabalho antes feito em 3 dias, hoje, com a dificuldade de acesso ao porto, a previsão é que seja feito em 8 dias. Esse tempo é só para o desembarque. Depois temos que embarcar a farinha que será levada para Manaus e, com a demora, perdemos tempo e dinheiro com a embarcação parada no porto”, destaca.

A reforma da rampa foi anunciada pelo governo em setembro e está orçamentada em R$ 600 mil. Os trabalhos de recuperação tiveram início em meados de outubro e seguem com previsão de conclusão até meados de dezembro.