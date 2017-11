Polícia Civil elucida crime de homicídio em Senador Guiomard

Agentes da Polícia Civil da Delegacia Geral do município de Senador Guiomard, prendeu na manhã desta terça-feira, 14, em uma residência no bairro Chico Paulo l, em cumprimento de mandado de prisão, o acusado de homicídio duplamente qualificado, Eduardo do Vale Sousa, vulgo “Travesso”, que já era investigado pelo cometimento dos crimes de furto e organização criminosa.

A investigação apontou que “Travesso” é o autor do furto de uma motocicleta modelo Bros, que foi trocada por armas e drogas na Bolívia, e ainda teve configurada a sua participação em facções criminosas que atuam no município.

O investigado também é apontado como o principal suspeito do homicídio que vitimou o Sr° Antônio Abílio da Silva, conhecido pelo como “Seu Nino”, crime ocorrido na madrugada do dia 13 de agosto de 2017, vítima de disparos de arma de fogo e golpes de terçado.

Durante seu depoimento, o acusado confessou e narrou, com riqueza de detalhes a prática do homicídio. Após seu depoimento, Eduardo foi encaminhado ao presídio Francisco de Oliveira Conde e colocado à disposição da justiça.

“Estamos cumprindo diretrizes da secretaria de Polícia Civil dentro do planejamento estratégico de combate a criminalidade criado pela segurança pública que inclui o fortalecimento de nossas ações aqui no município”, ponderou delegado Marcos Cabral.