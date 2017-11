Ministério Público deflagra terceira fase da Operação Midas em Rio Branco

A terceira fase da Operação Midas– que investiga irregularidades na Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb) – foi deflagrada na manhã desta terça-feira (14). Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. Os alvos, segundo o Ministério Público do Acre (MP-AC), foram duas casas de empresários e um ponto comercial.

A ação foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP com o apoio dos delegados Rêmulo Diniz, Pedro Rezende e Odilon Vinhadelli e nove agentes da Polícia Civil.

A terceira fase da Operação Midas tem como foco aprofundar as investigações que estão em andamento desde o ano passado, de acordo com o MP. Os promotores que estão à frente são Bernardo Albano e Fernando Cembranel, coordenador e membro do Gaeco.