Em Rio Branco, adolescente de 13 anos desaparece e mãe faz apelo para que ela volte para casa

A adolescente Rosiane Oliveira, de 13 anos, desapareceu após sair de casa para fazer um trabalho escolar na casa de uma amiga. Ela está sumida desde a tarde da última sexta-feira (10). A mãe da menina, Raimunda Oliveira, contou que a filha disse para a amiga que foi expulsa de casa. A família busca informações sobre o paradeiro da garota.

Raimunda disse que notou a falta da menina na noite de sexta (10), quando chegou do trabalho. Ela contou que no dia do desaparecimento, o filho de 11 anos disse que a irmã teria saído para fazer um trabalho na casa de uma colega de escola. A colega de Rosiane foi buscá-la em casa de bicicleta junto com o irmão, por volta das 15h.

A mãe de Rosiane falou ainda que conversou com a amiga da filha e a mãe dela, mas ambas não souberam informar onde a menina está. A amiga da garota disse que a deixou no terminal urbano, no Centro da cidade, logo após buscá-la em casa, e que teria dado R$3,50 para Rosiane pagar uma passagem de ônibus.

Ainda de acordo com a Raimunda, ela e a filha discutiram na quinta (9) por conta de uma outra colega de escola que estaria sumida e os pais buscavam pela adolescente. “Ela me disse que não sabia da colega e então brigamos. A situação é triste, sinto falta dela e fico preocupada sem notícia, sem saber onde ela está”, lamenta.

A mãe registrou ocorrência na delegacia do Xavier Maia, 5ª regional, no sábado (11) de manhã. Mas foi informada que dariam seguimento ao caso na segunda (13). Até o momento, segundo a mãe, não foram encaminhadas as intimações para as amigas da menina porque não há servidores trabalhando nos próximos dias.