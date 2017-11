Desvio de terra em comunidade de Rio Branco é interditado pela 2ª vez em menos de uma semana

“Hoje [terça, 14] iríamos concluir o serviço de instalação do segundo bueiro. Porém, com a chuva no início do dia, a gente não pôde concluir o trabalho. Mas [depois do fim da forte chuva] agora já retomamos a obra e vamos concluí-la para dar acesso aos moradores. As chuvas estão fortes e caindo bem mais do que o previsto. Por isso a necessidade do segundo bueiro”, explicou Vinícius.