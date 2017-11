Com foco em coibir crimes, Operação Papai Noel começa nesta terça (14) com reforço de 114 policiais

A Operação Papai Noel, da Polícia Militar, inicia nesta terça-feira (14) em Rio Branco. Com o foco em coibir crimes, a ação conta com o reforço de 114 policiais. O Comando de Policiamento Operacional (CPO) I, que faz o policiamento da capital, vai deflagrar a operação até o início de janeiro de 2018. Nas demais cidades do estado, operações semelhantes devem ocorrer no início de dezembro.