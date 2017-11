“Vou representar o setor produtivo”, diz empresário que é o sétimo a se lançar candidato ao Senado

O empresário Fernando Lage desembarca no Acre dia 15, próximo, para anunciar oficialmente sua candidatura ao Senado, pelo DEM de Tião Bocalom. Ele será o sétimo candidato ao cargo. Os outros são: Jorge Viana e Nei Amorim, pelo PT; Sérgio Petecão, do PSD; Marcio Bittar, pelo PMDB; Sanderson Moura, do PTC; e Minoru Kimpara, do Rede. Fernando é um empresário bem sucedido no ramo de segurança, mas que parou de investir no Acre em protesto ao estilo PT de administrar, que é invadir as empresas, ao invés de incentivá-las.

Lage é, também, um dos entusiastas do Instituto Liberal, que prega economia aberta de mercado. Ao Blog do Evandro Cordeiro o agora pré-candidato a senador disse que vai “representar o setor produtivo no Senado”, caso vença as eleições.

Ele também deu um pito nos adversários: “tem muito candidato genérico ai para o Senado”, disse. Um desejo do mais novo candidato a senador: disputar as eleições em seu grupo com um concorrente de muito conteúdo, o reitor da Ufac, Minoru Kimpari. “Ainda acredito que ele disputará no nosso grupo”, afirma, otimista.