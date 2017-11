Tribunal de Justiça do Acre decreta ponto facultativo na quinta-feira (16)

O governo do Acre e a Prefeitura de Rio Branco decretaram ponto facultativo na quinta (16). Os decretos foram publicados nas edições do Diário Oficial do Estado nos dias 9 e 10, respectivamente. No caso do governo, o decreto nº 7.848 é válido para todos os setores da administração pública estadual e secretarias. No caso da prefeitura, o documento é válido para toda a municipalidade exceto para os serviços essenciais.