Tenente da PM é agredido por mulher com tapa no rosto em atendimento de ocorrência

Em Rondonia

na Avenida Amazonas com Idalva Fraga Moreira, bairro Escola de Polícia, zona Leste de Porto Velho. Adriana A. F., 21, foi presa na noite de domingo (12) após agredir um tenente da Polícia Militar durante atendimento de ocorrênciana Avenida Amazonas com Idalva Fraga Moreira, bairro Escola de Polícia, zona Leste de Porto Velho.

Uma guarnição da PM comandada pelo tenente foi acionada para atender uma ocorrência de briga de casal. Ao chegar no local, os policiais foram informados de que o marido tinha ido buscar a mulher na casa de amigos, a qual ingeria bebida alcoólica desde o horário do almoço. O homem disse ainda que no meio do caminho, dentro do automóvel, a mulher passou a agredir uma amiga que estava de carona no carro.

O motivo seria por ciúmes do marido. No momento em que a viatura chegou, a suposta vítima da agressão já havia saído do local. A suspeita foi encontrada dentro do automóvel e muito alterada. Ela alegava que não sairia do veículo e que somente uma policial feminina poderia abordá-la. No instante em que o tenente abriu a porta do lado onde a mulher estava, acabou atacado com um violento tapa no rosto.

A suspeita também tentou agredir outro policial e teve de ser contida com o uso da força física moderada. Ela recebeu voz de prisão pelos crimes de lesão corporal e resistência. Adriana foi apresentada na Central de Flagrantes.