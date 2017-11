Semana inicia com tempo nublado e possibilidade de chuvas no Acre, prevê Sipam

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que a semana deve começar com muita instabilidade atmosférica em todo Estado. O céu em todo o Acre amanhece nublado, ficando encoberto no decorrer do dia. Há previsão de chuvas em forma de pancadas seguidas de trovoadas em todas regiões, inclusive na capital, Rio Branco.