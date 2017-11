Segurança implanta novo sistema de registro de ocorrências e deve interligar municípios no Acre

Centros devem ser construídos em municípios para integrar todas as regionais do estado ao Sinesp. Sistema é substituto do Sigo e deve diminuir tempo de resposta da polícia.

O Acre implantou no sábado (11) um novo sistema de banco de dados para o registro de ocorrências policiais. O Centro de Atendimento e Despacho (CAD) é interligado ao Sistema Nacional de Segurança Pública (Sinesp) e passou a substituir o Sistema Integrado de Gestão Operacional (Sigo). A ideia é interligar as regionais do estado através de centros construídos em municípios.

Ao G1, nesta segunda (13), o coordenador do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), Eudemir Bezerra, explicou que o CAD será implementado em Brasileia, Sena Madureira e Tarauacá. Em Cruzeiro do Sul, já existe um centro que deve ficar ainda mais avançado.

“Assim, cada um sediaria aquelas regionais onde todos os municípios, a partir do momento que definirmos que esse modelo, vão ser implementados e as ocorrências vão todas para esse local e depois repassadas para os municípios referentes. Rio Branco vai sediar todo o baixo Acre e também gerenciar os demais centros”, explica.

Novo sistema deve diminuir tempo de resposta da polícia, diz gerente do Ciosp (Foto: Quésia Melo/G1 )

O Sinesp, segundo o coordenador, é uma ferramenta que integra todo o país com atendimentos e despachos nas ocorrências da Segurança Pública. Bezerra disse ainda que o Sigo não era integrado, apenas guardava dados.

O CAD deve possibilitar uma maior consulta de dados e informações em tempo real e diminuir o tempo de resposta para as ocorrências. Além disso, o Centro também vai fazer com que haja o despacho correto das informações para os policiais no momento em que a ocorrência é registrada no Ciosp.

“A ideia é dar um upgrade no sistema para que a gente possa atender melhor essa demanda. A ideia é que a gente reveja o banco de dados do Sigo e a partir daí a gente possa gerenciar por meio do Sinesp. Assim, todo o sistema de Inteligência e comunicação fica unificado”, destaca.