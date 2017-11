Prefeitura do município de Feijó abre concurso com 93 vagas, principalmente para professor da zona rural

A prefeitura da cidade de Feijó publicou nesta segunda-feira (13) a abertura de um processo público de seleção para a contratação de 93 servidores para cargos de nível superior, técnico e fundamental completo para o quadro de pessoal da prefeitura do município. O certame será executado pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape/Ufac).

Todas as etapas do concurso e as informações estarão disponíveis na página eletrônica da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre – FUNDAPE, no endereço, http://fundape.ufac.br, e nos murais da Prefeitura Municipal de Feijó.

Haverá Reserva de Vagas para pessoas portadoras de deficiência de, no mínimo 5% e de no máximo 20% das vagas por cargo, desde que estejam previstas cinco ou mais vagas. Caso determinado cargo preveja menos de cinco vagas, no eventual surgimento de uma quinta vaga, esta será reservada às pessoas portadoras de deficiência.

O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) anos, a contar da data de publicação do resultado final no Diário Oficial da União – DOU e Estado, prorrogável por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Feijó.

O valor das inscrições variam de R$ 40 para agente de saúde e R$ 140 para médicos.