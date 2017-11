Polícia Militar encontra arma em residência no Montanhês

Guarnições do serviço de Rádio Patrulha do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) conduziram seis indivíduos e apreenderam um menor na tarde deste domingo, 12, por porte ilegal de arma de fogo. O fato se deu na rua Raimundo Melo, bairro Montanhês, parte alta da cidade.

Os policiais realizavam o policiamento da área coberta pelo 5º BPM, quando, nas proximidades do local, dois indivíduos saíram em fuga ao perceber a aproximação da viatura, e adentraram em uma residência.

A equipe fez o acompanhamento da dupla e, devidamente autorizados pela proprietária, entraram na casa, onde estavam várias pessoas ingerindo bebida alcoólica. Ao realizar buscas no interior e exterior do local, encontraram uma espingarda do tipo escopeta, calibre 20, municiada, além de um alicate grande.

Ao indagar sobre a origem e o porte da arma, nenhum dos presentes soube informar. Todos que estavam no local, inclusive a dona da propriedade e dois adolescentes (16 e 17 anos), foram conduzidos para a Delegacia de Proteção á Criança e ao Adolescente, para que fossem realizadas as medidas cabíveis.