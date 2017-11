Polícia Militar consegue recuperar veículos roubados no bairro Sanacre no município de Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar conseguiu recuperar nesta segunda-feira, dia 13, em Cruzeiro do Sul, duas motocicletas roubadas durante o final de semana. Os veículos foram encontrados no bairro da Sanacre, após uma abordagem policial.

De acordo com os policiais, após serem informados sobre a localização onde possivelmente as motos e os envolvidos no crime estavam se deslocaram até o local. As informações estão no site Juruá Online.

Ao chegar no bairro, a guarnição iniciou as buscas tentativa de visualizar os veículos. Os ocupantes das motocicletas, quando perceberam a aproximação da guarnição, abandonaram as motos e empreenderam fuga para uma mata, não sendo possível realizar a prisão.

Os veículos foram conduzidos para a Delegacia Geral de Polícia Civil onde serão realizadas as medidas cabíveis ao caso.