Motorista preso por embriaguez transportava porco em cadeira de bebê

Ao passar por blitz com o som alto, homem de 26 anos foi parado pela polícia em Aragarças, região sudoeste de Goiás

A Polícia Rodoviária Federal de Goiás prendeu no sábado (11) um motorista por dirigir embriagado, na BR-070. Ao passar por uma blitz com o som alto, o homem de 26 anos foi parado pela polícia em Aragarças, na região sudoeste de Goiás, mas conseguiu fugir. De acordo com o G1, os agentes conseguiram deter o jovem, momento em que descobriram que ele transportava dois porcos abatidos no carro – um deles na cadeirinha de bebê.

Entre os animais abatidos, que segundo o motorista estariam encomendados por terceiros, foram encontradas várias latas de cerveja.

Para conseguir interceptar o veículo, os agentes enfrentaram pelo menos dez minutos de perseguição pelas ruas da cidade. O teste do bafômetro revelou 0,82 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões do jovem.

A PRF de Goiás informou ao G1, através da assessoria, que o homem vivia em um assentamento rural na região em que foi preso. Após ser detido por embriaguez ao volante, ele foi encaminhado para a delegacia.

“Ele nos contou que tentou fugir porque pensou que éramos de algum órgão ligado a questões sanitárias porque estaria levando os animais de forma incorreta”, explicou ao portal.