Moradores de bairro de Rio Branco denunciam falta de estrutura e segurança em paradas de ônibus

RBTrans diz que construção de paradas deve começar somente no outro ano. Denúncia foi feita através do aplicativo ‘Tô na Rede’.

Novamente a falta de estrutura no transporte público de Rio Branco foi alvo de denúncia no aplicativo “Tô na Rede”. Dessa vez, a falta de cobertura nos pontos de ônibus e a falta de segurança foram alguns dos problemas apontados pelos moradores do bairro Conquista.

“Quando está chovendo, as pessoas se dividem na parada ou na cobertura e ficam esperando. Lá para frente da rua, tem a parada com placa, mas ela não tem cobertura também e vários lugares do bairro estão assim”, diz o estudante Alberto Júnior, que enviou a denúncia pelo aplicativo.

Além de não ter cobertura, os pontos destinados para a espera do ônibus também não tem lugar para sentar. A equipe do Jornal do Acre 1ª edição andou por vários pontos no bairro e a maioria só tem a placa que sinaliza que é uma parada de ônibus, mas a estrutura não existe.

A falta de segurança no trajeto do coletivo também é motivo de preocupação para a população, que diz que assaltos são frequentes nos pontos de ônibus.

“As paradas são escuras e quem pega o ônibus para ir para a universidade já foi até assaltado”, conta a recepcionista Moira de Mendonça.

Os moradores dizem ainda que não existe uma linha que vá direto para o Centro da cidade. Eles dizem ainda que as ruas não oferecem condições e o serviço prestado não é de boa qualidade e que é preciso ter paciência para esperar, já que os intervalos são longos entre os coletivos.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) informou que uma equipe técnica da diretoria de transportes já realizou levantamento da necessidade de construção de abrigos no bairro e que está no planejamento do órgão a construção, porém, em razão de falta de orçamento, as obras só devem iniciar no próximo ano.

Pontos são sinalizados com placa, mas não possuem estrutura no bairro Conquista (Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre )