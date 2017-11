Mais duas armas de fogo são apreendidas em Sena Madureira

As duas apreensões se processaram em locais distintos da cidade

Neste último final de semana a Polícia Militar apreendeu mais duas armas de fogo na região de Sena Madureira. As duas apreensões se processaram em locais distintos da cidade, sendo uma no ramal Toco Preto e a outra na Rua Remarque Queiróz, bairro Ana Vieira.

O flagrante ocorrido no ramal Toco Preto foi feito por policiais do Batalhão Ambiental. Um determinado morador foi abordado portando uma espingarda calibre 36, com cinco cartuchos recarregados. O mesmo foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública para os procedimentos cabíveis.

Já na Rua Remarque Queiróz, Bairro Ana Vieira, dois menores de idade transitavam no local com uma arma em punho quando foram flagrados pela PM. Com eles, os policiais encontraram uma espingarda calibre 20, com dois cartuchos intactos.

Com essas duas apreensões, subiu para mais de 150 o número armas tiradas das mãos dos infratores somente neste ano pela Polícia Militar de Sena Madureira.