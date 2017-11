MÃE E FILHA: Jovem é atacado a pauladas e tijoladas ao ser flagrado com outra mulher

Em Rondonia

tijoladas um jovem de 24 anos. O caso aconteceu em uma residência no bairro Jardim Santana, zona Leste de Porto Velho. Na noite de domingo (12) Ilza S. C. (40) e uma adolescente de 14 anos foram detidas acusadas de agredirem a pauladas etijoladas um jovem de 24 anos. O caso aconteceu em uma residência no bairro Jardim Santana, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações da ocorrência, a suspeita Ilza foi até a casa do namorado acompanhada da filha e ao flagrá-lo com outra mulher passaram a espancar o casal. A suposta amante do jovem teve o carro danificado, mas conseguiu fugir. O rapaz continuou sendo agredido com pauladas e tijoladas.

A Polícia Militar foi acionada por testemunhas e deteve as duas suspeitas em flagrante. Elas foram levadas para a Central de Flagrantes para as providências cabíveis.