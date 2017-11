Litro da gasolina tem novo reajuste e passa a custar em média R$ 4,78 em Rio Branco

Com o novo reajuste no preço da gasolina, o litro do produto passou a custar em média R$ 4,78 nos postos de Rio Branco. Há postos de combustíveis cobrando até R$ 4,81. Esse é o quinto reajuste desde 28 de outubro.

De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor do produto subiu pouco mais de 1,40% nos últimos dias. Em algumas cidades do Acre, as mais isoladas, onde há dificuldade de transporte e de logística, o preço do combustível ultrapassa os R$ 8,00.

O preço do combustível nas refinarias é um dos componentes do preço cobrado nos postos, e os estabelecimentos tem liberdade para definir os valores. O etanol também teve alta na última semana, de 2%.

O Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre deve emitir nota sobre o novo reajuste ainda nesta segunda-feira.