Juiz desconhece insanidade mental e homem que matou a mãe a facadas vai a Júri Popular, em Rio Branco

O processo estava suspenso desde o dia 29 de março, por conta da instauração do incidente de sanidade mental. A defesa alegou que Anderson Alves de Lima tinha problemas mentais. Mas no último dia 07 juiz da segunda Vara do Tribunal do Júri, após receber os laudos, revogou a suspensão. Na mesma decisão o magistrado determinou o encerramento da instrução processual, já que o réu já tinha sido interrogado, além de abrir os prazos para as alegações finais, que são os últimos argumentos da defesa e acusação. Com a decisão, Anderson Alves pode ir a Júri popular.

Ele foi denunciado pela a morte da própria mãe. O crime aconteceu no dia 19 de Janeiro deste ano, no residencial Santa Cruz, região da Apolônio Sales. Anderson, que estaria sob efeito de entorpecente, invadiu o quarto onde a mãe dormia e, com uma faca na mão, lhe pediu dinheiro. Dona Francisca Adelaide Alves, de 52 anos, disse que não podia ajudar. E foi morta a facadas. O acusado foi preso por policiais militares do 5º BPM ainda no interior da casa. Ele foi indiciado com base na lei Maria da Penha.