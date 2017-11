Frente vence oposição na disputa pelo PROS e Fernando Melo e novo presidente

O ex-deputado federal Fernando Melo será o novo presidente do PROS, partido que foi disputado quase a tapa em Brasília. A Frente Popular venceu a oposição e vai ficar com a sigla em suas fileiras, mas a nacional teria exigido um novo presidente. O empresário Roberto da Princesinha foi sacado da direção. Melo volta ao cenário para dirigir o partido, sem beligerância com Princesinha, seu compadre e com quem divide moqueca de peixe uma noite outra não no restaurante daquele.

