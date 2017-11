Estrada do Quixadá é interditada nesta segunda para serviço de instalação de tubulação no igarapé Fundo

A Estrada do Quixadá, em Rio Branco, foi fechada na manhã desta segunda-feira, 13, às 9h e só será aberta no começo da tarde, às 13h, devido a um serviço de instalação de uma nova tubulação que dará maior vazão as águas do Igarapé Fundo, que corta o acesso. A informação é da Prefeitura de Rio Branco.

A obra é executada pela Secretaria de Obras do Município e EMURB.

Agentes da RBTrans estão no local dando orientações de trânsito e auxiliando motoristas para que utilizem rota alternativa pelo ramal da Estrada Apolônio Sales, também na zona rural de Rio Branco.