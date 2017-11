Estados Unidos reconhecem Acre como referência mundial em desenvolvimento, diz governo

A coisa só não anda boa para quem mora aqui no Acre, mas nos Estados Unidos…Os americanos finalmente admitiram ser nosso Estado a maior referência mundial em desenvolvimento sustentável. Não é lorota. A agência de notícias do governo, no endereço http://www.agencia.ac.gov.br/quinta-maior-potencia-mundial-reconhece-o-modelo-de-desenvolvimento-sustentavel-do-acre/, é a prova de que o grupo que cerca o governador Tião Viana (PT) não tem limites, ao menos para sonhar. Trocando a matéria em miúdos é como se os Estados Unidos tivessem admitido que o Acre é um exemplo a ser seguido pelas grandes potências mundiais e que aqui é a Noruega. A megalomania foi rebatida pelo deputado Nelson Sales (PP): “Queria ver esse pessoal vir bater mosquito aqui no interior do Acre, onde tem gente que almoça, mas não janta”.

