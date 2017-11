Em Acrelândia, reservatório de água tem obras intensificadas para garantir abastecimento nas casas do município

As intervenções no reservatório de Acrelândia seguem em bom ritmo, e dentro do cronograma, segundo informe à imprensa do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa). O manancial já subiu e deve ter lâmina d’água de até 5 metros após as obras que foram intensificadas na cidade.

Segundo o Depasa, o açude da Estação de Tratamento de Água (ETA) da cidade tem, atualmente, apenas e 2,8 metros para armazenagem do líquido.Com o aumento, a previsão é que não haja mais racionamento no abastecimento do município acreano. Há, ainda, uma obra para a transposição da água de um açude de apoio.

“Foram instalados um motor-bomba e uma tubulação de 400 metros para bombear água entre os mananciais, garantindo o fluxo de captação e distribuição de água no período de estiagem”, informa o gerente do Depasa em Acrelândia, Jander Mendonça.

A cidade também vai dispor de uma nova adutora. Ela levará água do reservatório até a nova central de tratamento que está sendo construída, a qual aumentará a produtividade de 30 para 45 litros por segundo.