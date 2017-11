Dirigentes do DEM vão combufar o deputado estadual Antônio Pedro para ele compor a chapa majoritária do partido, como vice-governador. O candidato a governador deverá ser o coronel PM Ulysses Araújo. O convite não foi formalizado, mas consultado pelo Blog do Evandro Cordeiro o deputado apenas deu um sorriso maroto. Também não desmentiu nada.

Além do Alto Acre, ele representaria os empresários e a igreja. Ele é membro da Igreja do Evangelho Quadrangular.