Cruzes são colocadas na Praça da Revolução em protesto contra o presidente Temer

Um protesto inusitado foi realizado na manhã desta segunda-feira (13) no centro de Rio Branco. Jovens ligados a União da Juventude Socialista (UJS) que militam em diversos partidos que integram a Frente Popular, coligação comandada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) colocaram cruzes na Praça da Revolução, no centro de Rio Branco, para protestar contra as reformas propostas pelo presidente Temer (PMDB).

Segundo os manifestantes, o principal objetivo das reformas apresentadas por Temer, seriam os grandes empresários. Os jovens afirmam que o presidente peemedebista estaria favorecendo a retira direitos trabalhistas essenciais conquistados nos últimos 60 anos pelos trabalhadores brasileiros. De acordo com os membros da UJS, são mais de 100 direitos dos trabalhadores que podem ser retirados com a reforma.