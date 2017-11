Começa o pagamento do seguro defeso no Acre

Após investigação, diminuiu mais da metade número de pescadores

O pagamento do seguro defeso começa no próximo dia 15 e 8 mil pescadores artesanais vão receber um salário mínimo por um período de quatro meses.

Tem direito ao benefício quem se cadastrou na Coordenadoria de Pesca e no INSS. Em 2015, o Acre tinha 17 mil pessoas cadastradas como pescadores artesanais. Foi quando a Polícia Federal começou a investigar e desmontou o esquema. Até hoje, se apura a ligação de tantas carteiras emitidas de pescadores com a eleição de alguns políticos.

De acordo com a coordenadora de Pesca do Ministério da Agricultura no Acre, Kelly Kley Saldanha, só pode participar quem comprovar que vive exclusivamente da pesca. “Nossa meta era chegar às pessoas que vivem dessa atividade e é isso que estamos fazendo. Na nossa lista, só entra quem comprovar com documentos que é pescador”, disse.

O seguro defeso é uma forma de manter as famílias dos pescadores no período em que é proibido pescar algumas espécies. No Acre, o Ministério da Agricultura divulgou a lista dos peixes que devem ser protegidos: dourado, piariba, pirapitinga, caparari, sardinha, matrinxã e pacu.