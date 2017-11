Cerca de 100 concursos públicos estão com inscrições abertas nesta segunda e reúnem 16 mil vagas em todo país

Ao menos 96 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (13) e reúnem cerca de 16 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 20.184,37 em um concurso da Prefeitura de Barretos (SP).

VEJA AQUI A LISTA COMPLETA DE CONCURSOS PÚBLICOS

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Veja abaixo os concursos que abrem inscrição nesta segunda:

Câmara de Clevelândia (PR)

A Câmara Municipal de Clevelândia (PR) abriu concurso público para 4 vagas para os cargos de procurador jurídico, agente administrativo e zelador. Os salários vão de R$ 937 a R$ 4.169,23. As inscrições devem ser feitas de 13 a 30 de novembro www.concursosfau.com.br. As taxas variam de R$ 30 a R$ 180 – veja o edital.

Câmara de Conceição do Rio Verde (MG)

A Câmara Municipal de Conceição do Rio Verde (MG) abriu concurso para os cargos de auxiliar administrativo (nível médio), procurador jurídico, auxiliar técnico legislativo e assessor comunicação – imprensa (todos de nível superior). Os salários vão de R$ 1.058,15 a R$ 4.017,92. As inscrições devem ser feitas de 13 a 27 de novembro pelo site www.exodusaudiadm.com.br.

Prefeitura de Apiacás (MT)

A Prefeitura de Apiacás (MT) abriu concurso para 22 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 804,75 a R$ 12.600. Os cargos são de apoio administrativo educacional, assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, médico clínico geral, técnico administrativo educacional, veterinário, motorista, professor de nível médio e professor de nível superior. As inscrições devem ser feitas de 13 a 30 de novembro.

Prefeitura de Arroio dos Ratos (RS)

A Prefeitura de Arroio dos Ratos (RS) abriu concurso para 5 vagas de nível fundamental – 4 para monitor e 1 para cozinheiro. Os salários vão de R$ 908,48 a R$ 1.090,19. As inscrições devem ser feitas de 13 a 20 de novembro. Não haverá cobrança de taxa.

Prefeitura de Brusque (SC)

A Prefeitura de Brusque (SC) abriu concurso para 55 vagas em cargos na área da educação: professores, coordenador pedagógico, monitor e educador social. Os salários vão de R$ 1.248,02 a R$ 3.350,52. As inscrições devem ser feitas de 13 a 23 de novembro pelo www.unifebe.edu.br. A taxa é de R$ 60.

Prefeitura de Canarana (MT)

A Prefeitura de Canarana (MT) abriu processo seletivo para formação de cadastro reserva para cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 1.151,42 a R$ 6.463,30. As inscrições devem ser feitas no site www.canarana.mt.gov.br de 13 a 23 de novembro.

Prefeitura de Iacanga (SP)

A Prefeitura de Iacanga (SP) abriu concurso para professores de educação básica – educação infantil e educação básica – ensino fundamental. Os salários vão de R$ 1.836,89 a R$ 2.269,47. As inscrições devem ser feitas de 13 a 28 de novembro. A taxa é de R$ 40 – veja o edital.

Prefeitura de Japaraíba (MG)

A Prefeitura de Japaraíba (MG) abriu concurso público para 23 vagas em cargos de nível fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 907,62 a R$ 5.828,77. As inscrições devem ser feitas pelo site www.exameconsultores.com.br de 13 de novembro a 13 de dezembro.

Prefeitura de Jurema (PE)

A Prefeitura de Jurema (PE) abriu concurso público para 116 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários vão R$ 937 a R$ 3.000. As inscrições devem ser feitas de 13 de novembro a 13 de dezembro pelo site www.funvapi.com.br. As taxas vão de R$ 40 a R$ 80.

Prefeitura de Nova Mutum (MT)

A Prefeitura de Nova Mutum (MT) abriu processo seletivo para 45 vagas de todos os níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 1.563,42 a R$ 14.030,14. As inscrições devem ser feitas de 13 a 19 de novembro pelo site www.grupoatame.com.br. A taxa varia de R$ 35 a R$ 100.

Prefeitura de São José do Rio Pardo (SP)

A Prefeitura de São José do Rio Pardo (SP) abriu concurso para 4 vagas e cadastro para agente comunitário de saúde e médico ESF, com salários respectivos de R$ 1.144,12 e R$ 11.018,00. As inscrições devem ser feitas de 13 a 29 de novembro pelo site http://www.rboconcursos.com.br/. As taxas vão de R$ 22 a R$ 30.

Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos (Proguaru)

A Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos (Proguaru) abriu concurso para 150 vagas de agente de portaria, que exige nível médio. O salário é de R$ 1.118,15. As inscrições devem ser feitas pelo site https://www.institutomais.org.br/ de 13 de novembro a 14 de dezembro. A taxa é de R$ 29.

Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe)

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) abriu processo seletivo para vagas de assistentes administrativos. O cargo exige nível médio e o salário é de R$ 1.508,00. As inscrições devem ser feitas de 13 a 17 novembro pelo site www.susipe.pa.gov.br. Não haverá taxa de inscrição.